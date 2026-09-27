أخبار الانتقالات | موهبة كومو يهدد مستقبل نجم ريال مدريد .. بايرن ميونخ يجدد رسالته بشأن أوليسي وباريس مهتم بلاعب آرسنال

أكد كارل هاينز رومينيجه؛ عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، التزام النجم مايكل أوليسي بعقد مع البافاري حتى عام 2029، وسيسعى للتجديد له.

وقال رومينيجه في تصريحات للصحفي ماكسيميليان كوتش: "في مرحلة ما، سيتعين على النادي الجلوس معه وتقديم عرض مناسب له، فهو لاعب استثنائي".



