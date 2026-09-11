أخبار الانتقالات | كوتينيو يزامل نيمار وريال مدريد يحصن أردا جولر من إغراء تشابي ألونسو

توصل خاميس رودريجز لاتفاق من أجل الانضمام إلى صفوف أتلتيكو ناسيونال في بلاده كولومبيا بحسب "آس".

وكان النجم الكولومبي قد تفاوض في الأيام الماضية مع أفيلينو الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية ولكن لم يتوصلا لاتفاق على الراتب.