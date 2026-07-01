AFP
أخبار الانتقالات | منافسة على صفقة الأهلي وعرض إنجليزي لضم كوبارسي ومحادثات إيجابية لرحيل فان دايك!
- AFP
صفقة يابانية في ليفربول؟
كشف موقع "BuliNews" عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع كايشو سانو لاعب ماينتسه الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولا يقتصر سباق التعاقد مع نجم الوسط الياباني على ليفربول فقط، هناك أيضًا بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وآرسنال ضمن قائمة المهتمين بضمه.
اللاعب الذي سجل في شباك البرازيل في كأس العالم، سعره يصل حوالي 50 أو 60 مليون يورو، حيث يرتبط بعقد مع ماينتسه حتى 2028.
محادثات تركية مع فان دايك
قام نادي جلطة سراي التركي، بفتح خطوط المفاوضات مع ليفربول، من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع الفريق المخضرم خلال هذا الصيف.
وقال موقع "فوتوماك" إن جلطة سراي يستعد لرحيل مدافعه دافينسون سانشيز، ووضع فان دايك على رأسه خياراته المحتملة.
الهولندي عقده ممتد مع الريدز لعام آخر، ولكن المحادثات المبدئية التي أجراها جلطة سراي مع وكيل أعماله كانت إيجابية للغاية.
- AFP
نيوكاسل مهتم بنجم الجزائر
قرر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اقتحام السباق للتعاقد مع أنيس حاج موسى نجم فينورد ومنتخب الجزائر، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.
وقال الصحفي "ساشا تافولييري" إن نيوكاسل يعتتبر أحدث المهتمين بالتعاقد مع النجم الجزائري، وسط محاولات أخرى من الأهلي السعودي وأستون فيلا من أجل ضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.
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مانشستر سيتي يعود لتونالي
قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بتجديد اهتمامه بالتعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، بعد ضمان صفقة إليوت أدرسون.
توتنهام يعتبر المرشح الرئيسي للفوز بالصفقة، ولكنهم لم يعودوا بعرض جديد بعد رفض محاولتهم الأولى لضم اللاعب مقابل 80 مليون جنيه استرليني.
وقال الصحفي" لي رايدر" إن نيوكاسل متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لبيع الدولي الإيطالي، وهي القيمة التي سيحاول الجميع تخفيضها.
رحيل كومان
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، رحيل رونالد كومان عن تدريب الفريق، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026.
الطواحين لعبوا بصورة جيدة في دور المجموعات من المونديال، ولكن الخروج أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32، أنهى حقبة كومان مع الفريق.
محاولة إنجليزية لضم كوبارسي
أكدت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، إن تشيلسي تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو، من أجل التعاقد مع باو كوبارسي مدافع برشلونة خلال هذا الصيف.
ولكن رد النادي الكتالوني صادمًا، بأنه لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 500 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.