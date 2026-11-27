كشف النجم الإيطالي ومدرب أوزباكستان فابيو كانافارو عن أن فيرجيل فان دايك قد أخبره بأنه يتمنى اللعب في الدوري الإيطالي يومًا ما.

وذكر كانافارو في حواره مع "لاجازيتا" أن فان دايك بالنسبة له سيكون مناسبًا لميلان، النادي الذي قيل إنه مهتم بضم الهولندي بالفعل إذا لم يجدد عقده مع ليفربول الذي ينتهي بحلول يونيو القادم.