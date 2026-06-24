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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | ألفاريز يستعد لخيانة برشلونة .. عرض سعودي لنجم آرسنال والأنظار تتجه نحو عمر مرموش!

برشلونة
خوليان ألفاريز
انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
آرسنال
ليفربول
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
مايكل أوليسي
عمر مرموش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • Julian AlvarezGetty Images

    ألفاريز يستعد لخيانة برشلونة

    أصبح خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، أكثر انفتاحًا على فكرة الرحيل إلى فريق آخر بخلاف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    المهاجم الأرجنتيني جعل الأمور واضحة، بخصوص رغبته في مغادرة أتلتيكو هذا الصيف، ويعتبر برشلونة بمثابة "الفريق الحلم" الذي يريد الانضمام له.

    ولكن، تزامنًا مع صعوبات الصفقة والخلاف بين أتلتيكو وبرشلونة، قد يوافق ألفاريز على الانتقال لأي من آرسنال أو باريس سان جيرمان.

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  • 1. FC Köln v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    خطة نيوكاسل لتقوية هجومه

    يدرس نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فكرة تقوية خط هجومه من خلال التعاقد مع الثنائي سعيد الملا وماتياس فيرنانديز باردو هذا الصيف.

    الملا الذي تألق مع كولن الموسم الماضي، يأتي على رأس خيارات الماكبايس بمركز الجناح، وكذلك باردو الذي يجيد اللعب كمهاجم وعدة أماكن أخرى في الخط الأمامي.

    وفي سياق متصل، يراقب ليفربول الموقف الخاص بالثنائي، وقد يتحرك لضم أي منهما في حالة الفشل بالتعاقد مع يان ديوماندي أو برادلي باركولا.

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    فيلا يصدم آرسنال

    أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يرفض فكرة التخلي عن مورجان روجرز جناح الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

    آرسنال يتصدر السباق حاليًا للحصول على خدمات اللاعب، وسط منافسة من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايد وتشيلسي.

    ومع ذلك، يرفض فيلا الخضوع أمام هذه المحاولات لخطف روجرز، ولا يريد الدخول في أي مفاوضات رسمية مع أي طرف لبيعه.

  • ليفربول ينهي اهتمامه بنجم وست هام

    قال موقع "ذا أثلتيك" إن ليفربول أنهى اهتمامه بالتعاقد مع كريسينسيو سامرفيل جناح وست هام، مفضلًا التركيز على أهداف أخرى في سوق الانتقالات لدعم خط الهجوم.

    وأشار إلى أن يان ديوماندي جناح لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار، يعتبر الهدف الرئيسي للريدز حاليًا، ولكن الصفقة تحتاج لقيمة مالية ضخمة لإقناع النادي الألماني بالبيع.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    عرض سعودي لتروسار

    وفقًا لـ"HBvL" البلجيكية، فإن نادي الدرعية السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لياندرو تروسار جناح آرسنال مقابل 20 مليون يورو.

    ومن جانبه، قام النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، بعرض راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو لإقناع اللاعب برفض العروض الأخرى التي تلقاها.

  • ريال مدريد يغلق ملف أوليسي

    كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن خروج نادي ريال مدريد من سباق التعاقد مع مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الحالي.

    ويأتي ذلك بعدما أكد بايرن على رفضه القاطع لفكرة التخلي عن اللاعب، مما يدفع المدرب جوزيه مورينيو ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، نحو التركيز على أهداف أخرى وبالتحديد في خط الوسط، حيث يعتبر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي هو الخيار الرئيسي للميرينجي.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأنظار تتجه نحو مرموش

    قالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، إن برشلونة يرحب بفكرة التخلي عن فيران توريس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حالة وصول العرض المناسب له.

    وأوضحت أن هانزي فليك أعطى الضوء الأخضر برحيل توريس، بينما يستشكف برشلونة خياراته للتعاقد مع بديل له، وتتجه الأنظار نحو عمر مرموش لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي.

    وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة بيع توريس ستصل إلى 30 مليون يورو، وهو ما يجعل برشلونة مطالبًا بتوفير المزيد من الأموال للتعاقد مع مرموش.