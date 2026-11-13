أخبار الانتقالات | صفقة بوتشيتينو الأولى مع مانشستر يونايتد وبرشلونة يحسم مسألة بيع جافي

قال "تيم توك" إن فالورين بالوجن، مهاجم موناكو، قد يكون أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتينو في مانشستر يونايتد بإطار بحث النادي عن رأس حربة لتعويض المصاب بنيامين شيشكو.

وكان بالوجن قريبًا من الانتقال إلى إيفرتون في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ولكن انهارت الصفقة.