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أخبار الانتقالات | صفقة بوتشيتينو الأولى مع مانشستر يونايتد وبرشلونة يحسم مسألة بيع جافي
بالوجن أولى صفقات بوتشيتينو في يونايتد
قال "تيم توك" إن فالورين بالوجن، مهاجم موناكو، قد يكون أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتينو في مانشستر يونايتد بإطار بحث النادي عن رأس حربة لتعويض المصاب بنيامين شيشكو.
وكان بالوجن قريبًا من الانتقال إلى إيفرتون في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ولكن انهارت الصفقة.
برشلونة يستبعد بيع جافي
ذكرت "ماركا" أن لا يوجد نية من طرف برشلونة لبيع متوسط ميدانه جافي رغم الشائعات عن رحيل اللاعب في الآونة الأخيرة.
وارتبط الدولي الإسباني المستبعد من التجمع الحالي لأبطال العالم بسبب قلة المشاركات بعروض من نابولي وبايرن ميونخ.
سكالوني مستمر مع الأرجنتين
أعلن الاتحاد الأرجنتيني استمرار ليونيل سكالوني كمدرب للمنتخب الأول عقب تجديد عقده حتى يونيو 2030.
وفي نفس السياق، سيرحل مساعد سكالوني النجم السابق والتر صامويل عن الجهاز الفني، وسط حديث عن توليه مهمة تدريب أحد الأندية الأوروبية.
رحيل مدرب بالاس وكذلك لانس
أعلن لانس رحيل مدربه يان كاهوزاك بسبب النتائج السلبية، وذلك في بيان رسمي نُشر في الساعات الأخيرة من يوم الخميس.
وقد يخلف كاهوزاك سابق، بيير ساج، الذي ستتم إقالته من تدريب كريستال بالاس بحسب "بي بي سي" أيضًا في الساعات المقبلة.
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