أخبار الانتقالات | سلوت يستعين بصلاح لتأكيد استمراره مع ليفربول وجوارديولا يعلق على شائعات رودري وريال مدريد
سلوت يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول الصيف القادم
استغل أرني سلوت، مدرب ليفربول، مؤتمر لقاء مانشستر سيتي المقبل لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي أُقيم الجمعة للتعليق على مستقبله وإذا كان سيستمر في منصبه الموسم المقبل أم لا.
وأجاب سلوت على سؤالين، الأول بخصوص تخطيط النادي لحقبة ما بعد صلاح، وأكد بأن النادي يعمل معه بالفعل لضم بديل للنجم المصري، والثاني بخصوص إذا كان النادي يشركه في خططه للموسم المقبل فيما يخص الانتقالات، ليجيب بالإيجاب، ويوضح أنه يعرف المغزى وراء ذلك السؤال بالتحديد.
جوارديولا يعلق على شائعات رودري وريال مدريد
رد بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي لناديه مانشستر سيتي الخاص بلقاء ليفربول المقبل بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول على الشائعات بخصوص انتقال رودري إلى ريال مدريد الصيف القادم.
وأكد بيب على وجود مفاوضات بين رودري وسيتي لتمديد عقده، وأن فكرة أن أي لاعب إسباني سيشعر بالإطراء بسبب اهتمام ريال مدريد بضمه، وسيكون صعبًا أن يرفض عرضًا من الملكي.
نوير قد يجدد مع بايرن ميونخ
قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل إن النادي يرحب بفكرة تمديد عقد قائده مانويل نوير الذي احتفل لتوه بعيد ميلاده الأربعين.
وذكر إيبرل مع "tz" أن النادي سيتناقش مع الحارس المخضرم لمعرفة نواياه، وإذا كان جاهزًا على الصعيد البدني ويرغب في الاستمرار باللعب.
كايسيدو يرحب بريال مدريد
في حوار مع "آس"، رفض موسيس كايسيدو، نجم تشيلسي، غلق الباب أمام الانضمام لصفوف ريال مدريد إذا سنحت الفرصة مستقبلًأ.
وقال الإكوادوري إنه لا يعرف ماذا يحمل المستقبل، وأنه في الوقت الراهن ملتزم مع تشيلسي، ولكن لا يعلم ما قد يحدث في المستقبل إذا أتى عرض من الملكي.