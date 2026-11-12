أخبار الانتقالات | زيدان يؤكد شائعات يوفنتوس وبرشلونة يستهدف آيت نوري

رد مدرب فرنسا الحالي زين الدين زيدان على سؤال في المؤتمر الصحفي للقاء إيطاليا المقبل بخصوص إمكانية تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وأكد ترحيبه بالفكرة.

وذكرت عدة مصادر أن يوفنتوس يحلم بتعيين النجم الفرنسي لقيادته، بل وتواصل معه في عدة مناسبات عقب رحيله عن ريال مدريد، ولكن زيدان رفض لارتباطه بفكرة تدريب فرنسا بعد ديديه ديشان.

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