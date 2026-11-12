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أخبار الانتقالات | زيدان يؤكد شائعات يوفنتوس وبرشلونة يستهدف آيت نوري
زيدان يؤكد شائعات يوفنتوس
رد مدرب فرنسا الحالي زين الدين زيدان على سؤال في المؤتمر الصحفي للقاء إيطاليا المقبل بخصوص إمكانية تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وأكد ترحيبه بالفكرة.
وذكرت عدة مصادر أن يوفنتوس يحلم بتعيين النجم الفرنسي لقيادته، بل وتواصل معه في عدة مناسبات عقب رحيله عن ريال مدريد، ولكن زيدان رفض لارتباطه بفكرة تدريب فرنسا بعد ديديه ديشان.
للإطلاع على تصريحات زيدان كاملة، من هنا.
برينتفورد يتمسك بمالك ضيوف
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول عازم على التحرك لضم الحاج مالك ضيوف، الظهير الأيسر في صفوف برينتفورد.
ويحظى السنغالي الشاب بإعجاب عدة أندية كبرى في البريميرليج بحسب التقرير، والذي أكد على تمسك برينتفورد بلاعبه وعدم وجود نية للتفريط فيه بالوقت الراهن.
برشلونة يقتحم سباق آيت نوري
ذكرت "سبورت" أن برشلونة انضم لسباق الأندية المهتمة بضم ريان آيت نوري من صفوف مانشستر سيتي إذا رحل أليخاندرو بالدي في انتقالات يناير المقبلة.
ولا يشارك الظهير الجزائري مع سيتي في الموسم الحالي، وتم ربطه بعروض من الثلاثي مانشستر يونايتد، نابولي، ويوفنتوس.
يونايتد على أعتاب بوتشيتينو
أكد "فابريزيو رومانو" الانباء التي نقلتها "صن" وعدة مصادر مقربة من مانشستر يونايتد بخصوص توصله لاتفاق شخصي مع ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق.
ويتبقى في الصفقة دفع يونايتد للاتحاد الأمريكي لكرة القدم قيمة الشرط الجزائي البالغة عشرة ملايين يورو، بالإضافة إلى فسخ عقد المدرب الحالي مايكل كاريك، والذي أتمه النادي رسميًا مساء الخميس وأعلنه في بيان رسمي. اقرأ هنا.
زوبيميندي ينفي الرحيل عن آرسنال
أوضح مارتين زوبيميندي مع "ماركا" على سعادته في لندن بصفوف آرسنال, أكد عدم وصول أي عروض له في الآونة الأخيرة من الأساس.
وتم ربط متوسط الميدان الإسباني بعروض من تشيلسي وقطبي مدريد عقب تراجع مشاركاته في صفوف آرسنال بالشهور الأخيرة.
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