أخبار الانتقالات | ريال مدريد يضع قائمة من 5 نجوم لدعم خط الوسط وتوتنهام يخطف تونالي

قال "فابريزيو رومانو" إن توتنهام هو الأكثر جدية في مساعيه لضم ساندرو تونالي من نيوكاسل هذا الصيف رغم رفض الأخير عرضًا أوليًا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني.

وأوضح رومانو أن توتنهام سيرفع عرضه في الساعات المقبلة لضم الإيطالي في ظل ضغط مواطنه ومدرب سبيرز روبرتو دي زيربي لإنهاء الصفقة.