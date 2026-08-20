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أخبار الانتقالات | الهلال يفاوض مارتينيلي ومدافع تشيلسي وريال مدريد يعود لسيتي بعد فشل صفقة رودري
صفقة تبادلية بين ميلان ومانشستر سيتي
كشفت شبكة "Sportmediaset" الإيطالية، عن قيام وكيل اللاعبين المعروف جورج مينديش، بمحاولة القيام بصفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وميلان.
ويأتي ذلك بعرضه على سيتي التعاقد مع رافائيل لياو نجم ميلان، مقابل التخلي عن المدافع البرتغالي روبن دياش، تزامنًا مع أنباء تخلي سيتي عن مرموش مرموش وسافينيو لتوتنهام.
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ريال يستهدف جونزاليس
كشف الصحفي التركي "إكرم كونور" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيكو جونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد الفشل في ضم رودري.
نيوكاسل يونايتد مهتم أيضًا بصاحب الـ24 سنة، ولكن ريال مدريد يراقب وضعه، إلى جانب آدم وارتون نجم وسط كريستال بالاس.
الهلال يفاوض مدافع تشيلسي
أكد الصحفي "سانتي أونا" إن الهلال تقدم بعرض إلى نظيره تشيلسي، للتعاقد مع مدافعه مامادو سار خلال هذا الصيف.
اللاعب السنغالي يريد الرحيل عن البلوز بالميركاتو الجاري، بعد عودته من الإعارة مع فريق ستراسبورج، وذلك لصعوبة دخوله التشكيل الأساسي مع المدرب تشابي ألونسو.
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نابولي يريد نيكولاس جاكسون
قرر نابولي الإيطالي، توجيه أنظاره نحو نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فنربخشه.
البلوز لا يمانعون التخلي عن جاكسون، ولكن النادي اللندني يريد قيمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو.
ليفربول يتجه نحو وارتون
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ليفربول قد يتحرك للتعاقد مع آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، لتعويض رحيل كورتيس جونز إلى إنتر.
وأشارت إلى أن بالاس قد يوافق على رحيل لاعبه خلال هذا السوق، بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 78 مليون جنيه إسترليني.
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عرض منتظر لمارتينيلي
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن آخر مستحدات اهتمام الهلال بالتعاقد مع جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال هذا الصيف.
وقال إن اللاعب يأتي ضمن قائمة مكونة من 3 لاعبين، بجانب بيدرو نيتو جناح تشيلسي ولاعب آخر، في الوقت الذي يفضل فيه البرازيلي البقاء في أوروبا.
ولكن الهلال أبدى استعداده للتقدم بعرض ضخم للحصول على خدماته، في حالة الاستقرار على مارتينيلي كهدف رئيسي.
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