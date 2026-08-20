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Nico Gonzalez Man CityGetty
علي سمير

أخبار الانتقالات | الهلال يفاوض مارتينيلي ومدافع تشيلسي وريال مدريد يعود لسيتي بعد فشل صفقة رودري

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الهلال
تشيلسي
كريستال بالاس
ليفربول
مامادو سار
جابرييل مارتينيلي
ادم وارتون
نيكو غونزاليس
نيكولاس جاكسون
رافائيل لياو
روبن دياش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 أغسطس 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • صفقة تبادلية بين ميلان ومانشستر سيتي

    كشفت شبكة "Sportmediaset" الإيطالية، عن قيام وكيل اللاعبين المعروف جورج مينديش، بمحاولة القيام بصفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وميلان.

    ويأتي ذلك بعرضه على سيتي التعاقد مع رافائيل لياو نجم ميلان، مقابل التخلي عن المدافع البرتغالي روبن دياش، تزامنًا مع أنباء تخلي سيتي عن مرموش مرموش وسافينيو لتوتنهام.

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  • Nico Gonzalez Man City 2:1Getty/GOAL

    ريال يستهدف جونزاليس

    كشف الصحفي التركي "إكرم كونور" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيكو جونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد الفشل في ضم رودري.

    نيوكاسل يونايتد مهتم أيضًا بصاحب الـ24 سنة، ولكن ريال مدريد يراقب وضعه، إلى جانب آدم وارتون نجم وسط كريستال بالاس.

  • الهلال يفاوض مدافع تشيلسي

    أكد الصحفي "سانتي أونا" إن الهلال تقدم بعرض إلى نظيره تشيلسي، للتعاقد مع مدافعه مامادو سار خلال هذا الصيف.

    اللاعب السنغالي يريد الرحيل عن البلوز بالميركاتو الجاري، بعد عودته من الإعارة مع فريق ستراسبورج، وذلك لصعوبة دخوله التشكيل الأساسي مع المدرب تشابي ألونسو.

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  • Nicolas JacksonGetty Images

    نابولي يريد نيكولاس جاكسون

    قرر نابولي الإيطالي، توجيه أنظاره نحو نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فنربخشه.

    البلوز لا يمانعون التخلي عن جاكسون، ولكن النادي اللندني يريد قيمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو.

  • ليفربول يتجه نحو وارتون

    قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ليفربول قد يتحرك للتعاقد مع آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، لتعويض رحيل كورتيس جونز إلى إنتر.

    وأشارت إلى أن بالاس قد يوافق على رحيل لاعبه خلال هذا السوق، بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 78 مليون جنيه إسترليني.

  • Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty

    عرض منتظر لمارتينيلي

    كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن آخر مستحدات اهتمام الهلال بالتعاقد مع جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال هذا الصيف.

    وقال إن اللاعب يأتي ضمن قائمة مكونة من 3 لاعبين، بجانب بيدرو نيتو جناح تشيلسي ولاعب آخر، في الوقت الذي يفضل فيه البرازيلي البقاء في أوروبا.

    ولكن الهلال أبدى استعداده للتقدم بعرض ضخم للحصول على خدماته، في حالة الاستقرار على مارتينيلي كهدف رئيسي.