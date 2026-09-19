Ziggo Sport
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يعود من أجل عبد الله وزان وصفقة شابة جديدة في برشلونة
ريال مدريد يحيي اهتمامه بضم وزان
ذكر موقع "فيكاخيس" أن ريال مدريد قد أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع الموهبة المغربية عبد الله وزان بعد محاولته الفاشلة قبل عام لضمه لصفوف الشباب في الملكي.
ويأتي تألق وزان وتصعيده للعب مع فريق أياكس الأول وراء اهتمام العملاق الإسباني بالتعاقد مع النجم المغربي الشاب بحسب التقرير.
صفقة شابة جديدة في برشلونة
نجح برشلونة بحسب "فابريزيو رومانو" في حسم التعاقد مع الموهبة الشابة داني فريري قادمًا من فولا اللوكسمبورجي.
فريري، ستة عشر عامًا، برتغالي الجنسية ويشغل مركز خط الوسط الهجومي، اجتاز اختبارات الانضمام لصفوف برشلونة وسيوقع رسميًا في الأيام المقبلة بحسب رومانو.
موناكو يوضح موقف كامارا وبالوجن
أوضح المدير الرياضي لموناكو تياجو سكورو مع "راديو مونت كارلو" أن ناديه عازم على بيع فولارين بالوجن في انتقالات الشتاء من أجل تفادي العقوبات المالية، والحفاظ على الثنائي لامين كامارا وأليكساندر جولوفين.
بالوجن تراجع في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية عن الانضمام إلى إيفرتون، ما أدى لانهيار صفقة رحيل لامين كامارا إلى تشيلسي كذلك لضيق الوقت، ولكن يبقى البلوز، بالإضافة إلى ليفربول، مهتمان بضم متوسط الميدان الذي يقدر سعره في حدود خمسين مليون يورو بحسب "ستاندارد".
ليفربول يراقب سميت
أرسل ليفربول كشافيه لمراقبة كيث سميت، متوسط ميدان ألكمار، أثناء لقاء الأخير مع سندرلاند الأسبوع الفائت لحساب الدوري الأوروبي بحسب "تيم توك".
ويحظى الهولندي الشاب بمتابعة عديد الأندية بحسب التقارير وليس فقط ليفربول، إذ سبق وتم ربطه بريال مدريد وبرشلونة ونوتنجهام وتشيلسي وتوتنهام.
إنتر يتحرك للإبقاء على تشالهان أوغلو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن اجتماع سيحدث بين إنتر ونجمه هاكان تشالهان أوغلو لمناقشة تمديد عقده المنتهي في يونيو المقبل.
وبحسب التقرير، سيعرض إنتر عقدًا لعام وإمكانية لعام إضافي، ولكن مع تخفيض راتب اللاعب البالغ 6.5 مليون يورو موسميًا بالنظر لكثرة إصاباته.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا