أخبار الانتقالات | سانشو يتجه نحو السعودية و"كرويف الصغير" يفتح أبواب ريال مدريد أمام نجم المغرب!

كشف موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي، بالتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن باريس على وجه التحديد، يخطط للتقدم بعرض تصل قيمته إلى 80 مليون يورو لضم اللاعب، من أجل تعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه، قد لا يمانع برشلونة التخلي عن اللاعب بسعر مناسب في الميركاتو الشتوي، وسط اهتمام أيضًا من آرسنال ومانشستر يونايتد بضمه.