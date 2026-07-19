أخبار الانتقالات | ريال مدريد يوجه ضربة لرودري .. وصدمة آرسنال تفتح أبواب ليفربول نحو نجم باريس سان جيرمان

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن جناح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو يعطي الأولوية للانتقال إلى روما، خلال الصيف الجاري، في ظل دراسته لخطوته المقبلة.

الناديان الإنجليزي والإيطالي بالفعل يتفاوضان خلال الأيام الحالية، لكن نقطة الخلاف حول طريقة الانتقال، حيث يفضل روما الاستعارة مع بند شراء إلزامي، فيما يريد تشيلسي بيع عقد جارناتشو بشكل نهائي.



