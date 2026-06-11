أخبار الانتقالات | أربيلوا إلى الدوري الإنجليزي وبرشلونة يراقب نجم الجزائر وريال مدريد ينتظر جفارديول

وسط الأنباء حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضمه، تقدم نادي مانشستر سيتي بعرض على لاعبه يوشكو جفارديول، من أجل تجديد عقده حتى 2031 مع رفع راتبه.

وقال الصحفي "فلوريان بليتنبرج" إن الأمور واضحة الآن بخصوص مستقبل الكرواتي، إما التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل إلى أي من الثنائي الإسباني هذا الصيف.

ريال مدريد بالتحديد هو الطرف الأكثر حرصًا على ضم جفارديول، حيث يعتبر من أهم أهداف المدرب الجديد جوزيه مورينيو، مع ريكاردو كالافيوري مدافع آرسنال، وينتظر الميرينجي قرار الكرواتي بفارغ الصبر قبل اتخاذ أي خطوة.