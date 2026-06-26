أخبار الانتقالات | انسحاب نيمار وأربيلوا يتسوق من ريال مدريد وتشواميني يختار فريقه القادم

اتفق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضم إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الصحفي "ديفيد أورنستن" إن الصفقة ستصل قيمتها إلى 116 مليون جنيه استرليني، دون أي متغيرات إضافية، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال تواجده بمعسكر إنجلترا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم 2026.