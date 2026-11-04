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أخبار الانتقالات | برشلونة يحل مشاكله من آرسنال والهلال يقول كلمته بصفقة برونو فيرنانديش في يناير!
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باريس يستهدف ماينو
كشف موقع "Fichajes" عن اهتمام باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
المدرب لويس إنريكي، يعتبر صاحب الـ21 سنة بمثابة الخليفة الأنسب لفابيان رويز بخط وسط الفريق، ولكن لا توجد محادثات رسمية بين النادي الفرنسي ونظيره الإنجليزي حتى الآن.
ماينو وقع مؤخرًا على عقد يبقيه مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2031، مما يضع مانشستر في موقف قوي للغاية في حالة التفاوض على بيعه.
الشكوك تظهر حول مستقبل يايسله
كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن أن الاعتقاد السائد بين لاعبي نيوكاسل يونايتد، هو أن نشاط النادي في الصيف، يعتبر السبب الرئيسي وراء المستوى المتواضع للفريق هذا الموسم.
نيوكاسل أنفق حوالي 262.9 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين جدد بعد التخلي عن برونو جيمارايش وساندرو تونالي وأنتوني جوردون ، ولكن الفريق لم يشهد أي تحسن وتراجع بشكل مرعب.
وظهرت أيضًا بعض التحفظات من اللاعبين على أساليب المدرب الألماني ماتياس يايسله، ولكن لا توجد محاولات داخل غرفة الملابس للتخلي عن المدير الفني السابق للأهلي السعودي.
ريال مدريد يقترب من موهبة مانشستر يونايتد
أكد الصحفي الألماني فلوران بليتنبرج، اقتراب ريال مدريد خطوة كبيرة من التعاقد مع "جي جي جابرييل" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
النجم الشاب أعلن التمرد على الشياطين الحمر، مشددًا على رغبته في مغادرة النادي، لتشتعل المنافسة على ضمه بين ريال وبرشلونة وبايرن ميونخ، ويبدو أن الميرينجي هو الطرف الأقرب للحصول على خدماته بعد توصله لاتفاق شفهي لحسم الصفقة.
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إيمري مرشح لخلافة كاريك
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر يونايتد وضع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، ضمن قائمة مكونة من 5 أسماء لخلافة مايكل كاريك بمنصب المدير الفني.
ومع ذلك يؤمن إيمري بأن رغبته في اختيار المدير الرياضي الذي يعمل معه، سيتسبب في خلافات حادة داخل النادي في حالة قبوله تولي المهمة.
الهلال يصرف النظر عن برونو
قالت شبكة "توك سبورت" البريطانية، إن الهلال لن يجدد اهتمامه بالتعاقد مع برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد في يناير المقبل.
الهلال كان قريبًا من ضم صانع الألعاب البرتغالي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تنجح، لتظهر الأنباء من جديد حول صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي، بسبب الأزمة التي يعيشها اللاعب حاليًا في أولد ترافورد، ولكن الزعيم ليس مهتمًا بضمه.
برشلونة يستكشف التعاقد مع هينكابي
قام نادي برشلونة الإسباني، بوضع بييرو هينكابي مدافع آرسنال، على رأس خياراته لحل الأزمة الدفاعية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ديكو تواصل مع ممثلي صاحب الـ24 سنة لاستكشاف التعاقد معه، في ظل جلوسه المتكرر على دكة بدلاء المدفعجية، ولكن المدرب ميكيل أرتيتا يستبعد فكرة رحيله بمنتصف الموسم.
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