أخبار الانتقالات | صفقة مورينيو الأولى وبيريز يختار بين مبابي وفينيسيوس وبرشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي

كشفت شبكة "توك سبورت" عن تخطيط ساوثامبتون لإقالة المدرب توندا إيكرت، بعد فضيحة التجسس على المنافسين الأخيرة التي حرمت النادي من المشاركة في نهائي المرحلة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن مدرب القديسين قد يخضع لعقوبة طويلة المدى من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما هناك رغبة من لاعبي الفريق بمقاضاة ناديهم بسبب ما حدث.