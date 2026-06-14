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أخبار الانتقالات | باريس يفتح طريق برشلونة نحو نجمه .. وتيبو كورتوا يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد
أربيلوا إلى فولهام
بعد نهاية تجربته القصيرة مع ريال مدريد لصالح البرتغالي جوزيه مورينيو، يقترب المدرب ألفارو أربيلوا من الإعلان عن تجربته الجديدة.
بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو فإن أربيلوا وضع الرتوش الأخيرة في عقده مع فولهام، على أن يعلن عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.
مانشيني يتجهز لإيطاليا
أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني رسميًا، الرحيل عن نادي السد القطري، استعدادًا لتولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده.
وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن مانشيو وافق بالفعل على قيادة الأزوري في الفترة المقبلة، لكنه ينتظر الخطوة الأخيرة من اتحاد الكرة المحلي.
كورتوا يتحدث عن مستقبله
فتح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ملف تجديد عقده مع ريال مدريد، مؤكدًا جاهزيته للتمديد لموسم آخر، في ظل نهاية عقده في يونيو 2027.
وقال كورتوا في هذا الشأن: "بمجرد أن تبلغ 30 عامًا في ريال مدريد، يُجدد عقدك لعام واحد فقط، لذا أن منفتح على تلك الخطوة".
وأضاف: "إذا واصلت الإداء الجيد، فالتجديد لن يكون مشكلة، لكن ريال مدريد نادٍ من طراز عالمي، وفي مرحلة ما سيتعين عليه التفكير في خليفتي".
باريس يفتح طريق برشلونة نحو باركولا
وسط الحديث عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع برادلي باركولا؛ جناح أيسر باريس سان جيرمان، أكدت صحيفة "ليكيب" أن النادي الفرنسي جاهز للاستماع للعروض التي سيتلقاها.
الصحيفة الفرنسية أوضحت أن مفاوضات تجديد عقد صاحب الـ23 عامًا الذي ينتهي بنهاية يونيو 2028، تعثرت، حيث يرغب في الحصول على ضمانات للحصول على فرصة مشاركة أكبر تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، وهو ما رفضه المسؤولون.
هذا الوضع دفع باريس للانفتاح على رحيله قبل نهاية عقده في 2028، لتحقيق استفادة مالية أكبر.
5 صفقات محتملة.. اجتماع ماروتا وبيريز يشعل ميركاتو إنتر وريال مدريد!
لم تكن مباراة "كورازون كلاسيك 2026" بالنسبة لإنتر وريال مدريد مجرد فرصة لرؤية العديد من أساطير الناديين على أرض الملعب وملء مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو بأكثر من 50 ألف مشجع يملؤهم الحنين. بل كانت المباراة الودية بين قدامى النيراتزوري والبلانكوس فرصة ذهبية أيضًا لتعزيز العلاقات بين الناديين وإدارتين تربطهما صداقة تاريخية، وغالبًا ما أبرمتا صفقات بالغة الأهمية.
وفي لحظة تاريخية استثنائية، حيث تبرز العديد من الأسماء المغرية في كلا الناديين، لم يساهم اللقاء المنتظر الذي عُقد اليوم (والذي وثقته حسابات الناديين على وسائل التواصل الاجتماعي) بين الرئيسين؛ فلورنتينو بيريز وجوزيبي ماروتا، سوى في إشعال شائعات سوق الانتقالات. (طالع التفاصيل)
إبراهيموفيتش يتحرك .. الشرط الجزائي يفصل بين ميلان ويايسله
الاسم الجديد الذي يبرز بقوة في عملية البحث المضنية عن مدرب لميلان هو ماتياس يايسله بحسب آخر التقارير التي تشير إلى تفوقه على أوليفر جلاسنر وروبن أموريم.
ويثير المدرب الشاب إعجاب كل من مالك ميلان جيري كاردينالي ومستشاره زلاتان إبراهيموفيتش، وخصيصًا النجم السويدي بحسب المصادر في إيطالي.
بعد بضع مكالمات عبر تطبيق "زوم" بين الطرفين، وبعدها قررت إدارة النادي الروسونيري التحرك أمس حيث التقت بيايسله في لندن. (طالع التفاصيل)
فيديو | إدارة الهلال لا تريد الانتظار ولكن! خطوة مرتقبة تحسم مصير سيموني إنزاجي مع الزعيم
كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال خلال هذا الصيف.
ملف المدير الفني يعتبر أحد أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام الهلالي، بين الرحيل والبقاء، الغموض يحيط حتى الآن بمستقبل الإيطالي الذي وصل من إنتر في عام 2025. (طالع التفاصيل)
ناديه الأمريكي رفض التعليق .. برشلونة يتحرك لضم موهبة أستراليا في كأس العالم
يُعتبر لوكاس هيرينجتون بالفعل أحد أفضل اللاعبين الشباب في دوري MLS، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 15 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.
وأفاد توم بوجرت بأن عدة أندية تراقب هذا اللاعب الشاب، ويأتي برشلونة على رأس الأسماء المرتبطة به. ورفض نادي رابيدز طلب موقع GOAL للتعليق على الموضوع. (طالع التفاصيل)
سيضم جوريتسكا أيضًا .. ليفاندوفسكي يقترب من الاتفاق مع ناديه الجديد
وفقًا لموقع «ذا أثليتيك». ويزور المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مدينة شيكاغو هذا الأسبوع للتفاوض مع شيكاغو فاير، ويبدي اهتمامًا بالانضمام إلى الفريق الذي يلعب في دوري MLS - لكنه لم يحدد بعد الوجهة التي سيوقع معها.
كما تشير التقارير إلى وجود اهتمام بعد من الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا. (طالع التفاصيل)