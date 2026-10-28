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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | ريال مدريد يبدأ خطته لخطف ماك أليستر وفليك يلجأ إلى ألمانيا لإنقاذ دفاع برشلونة

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
برشلونة
تشيلسي
روما
شتوتجارت
فين يلتش
جيمي جيتنز
أليكسيس ماك اليستير

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • تشيلسي يستهدف العياري

    كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن متابعة تشيلسي للاعب وسط برايتون ياسين العياري، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

    جلطة سراي وفنربخشه وميلان جميعم يريدون اللاعب، بالإضافة لاهتمام عدة أندية داخل البريميرليج بضمه، في الوقت الذي يريد في برايتون الاحتفاظ بخدماته.

    ولكن في حالة استقرار اللاعب على مغادرة النادي، سيطلب برايتون مبلغ يصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني.

  • برشلونة يستهدف مدافع شتوتجارت

    يدرس نادي برشلونة الإسباني، إمكانية التحرك للتعاقد مع فين يلتش لاعب شتوتجارت خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم دفاع المدرب هانزي فليك.

    اللاعب يحظى باهتمام كبير من آرسنال وأتلتيكو مدريد أيضًا، في الوقت الذي يستعد فيه شتوتجارت لاستغلال الموقف، والمطالبة بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو.

  • Julian AlvarezGetty Images

    غرامة مخففة لبرشلونة

    أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي، عن تغريم برشلونة مبلغ قيمته 602 يورو فقط، بسبب الجدل الذي أثير حول خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

    وتأتي هذه العقوبة المخففة، بعد شكوى أتلتيكو ضد برشلونة، بالتفاوض مع المهاجم الأرجنتيني بشكل غير قانوني، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي.

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  • روما يوجه أنظاره نحو جيتينز

    كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" عن اهتمام روما بالتعاقد مع جيمي جيتينز لاعب تشيلسي، وجيمي لويلينج لاعب شتوتجارت في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

    ويعتبر جيتينز هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي، خاصة لمشاركته لمدة 56 دقيقة فقط مع البلوز في كل البطولات هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.

  • اهتمام مكثف بمهاجم مونزا

    قرر نادي آرسنال الإنجليزي، متابعة اللاعب جوستافو فاريلا مهاجم مونزا الإيطالي، بعد تسجيله 7 أهداف في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.

    نابولي وبنفيكا استفسرا كذلك عن صاحب الـ21، مع استعداد نابولي على وجه التحديد من أجل التحرك لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.

  • Alexis Mac Allister Liverpool 2025Getty Images

    ريال مدريد يتحرك من أجل ماك أليستر

    كشفت شبكة "سكاي" الألمانية، عن تحرك ريال مدريد بجدية من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في أقرب وقت ممكن.

    جوزيه مورينيو مدرب ريال يعتبر من أشد المعجبين بإمكانيات اللاعب، وبالتحديد قدرته في الفوز بالالتحامات البدنية، لذلك سيرحب بقدومه إلى سانتياجو برنابيو.

    صاحب الـ27 سنة مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2028، وفي ظل عدم وجود خطة من الريدز للتجديد، سيحاول ريال استغلال الموقف بأفضل شكل ممكن.