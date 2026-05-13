أخبار الانتقالات | داروين نونيز يعود إلى الدوري الإنجليزي ونجم بورنموث يختار برشلونة
ريال مدريد يراقب يلديز
قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ريال مدريد يتابع موقف كينان يلديز مع يوفنتوس منذ فترة طويلة، ويريد التعاقد معه في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضحت أن فكرة ضم النجم التركي لريال في الميركاتو الصيفي المقبل تبدو شبه مستحيلة، لأن اللاعب وقع مؤخرًا على عقد جديد.
ولكن الميرينجي يريد الحصول على أولوية جلب الدولي التركي في المستقبل، وهناك إمكانية لاستخدام براهيم دياز وجونزالو جارسيا لتسهيل التوصل لاتفاق مع يوفنتوس.
فاردي لا يفكر في ليستر
كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن عدم تفكير جيمي فاردي في العودة مرة أخرى لصفوف ليستر سيتي خلال الوقت الحالي.
ويرجع ذلك إلى تركيز اللاعب على مساعدة كريمونيزي في البقاء بالدوري الإيطالي وتفادي الهبوط، وفي حالة نجاحه في تحقيق هذا الهدف، سيستمر اللاعب لعام آخر مع الفريق.
عودة محتملة لنونيز إلى البريميرليج
أصبح داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق، والعودة إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، مهتمان بالتعاقد مع اللاعب في حالة رحيله عن الزعيم.
ليفربول مهتم بإيميليانو مارتينيز
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، تمهيدًا لضمه بالميركاتو الصيفي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع دخول يوفنتوس في محادثات مكثفة مع أليسون بيكر حارس الريدز، حيث يدخل البرازيلي في العام الأخير من عقده الموسم القادم.
ومن جانبه، يستكشف أستون فيلا الخيارات المتاحة أمامه لاستبدال مارتينيز، وعلى رأسها جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي.
ريال يرفض التخلي عن كاريراس
يرفض نادي ريال مدريد الإسباني فكرة التخلي عن لاعبه ألفارو كاريراس في الميركاتو الصيفي المقبل، ويعتبره "غير قابل للمس" حاليًا.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النادي يتمسك أيضًا بكل من أنطونيو روديجر ودين هاوسن وترنت آرنولد، ولا يمانع التخلي عن أي لاعب آخر في خط الدفاع.
كروبي يختار برشلونة
أبدى جونيور كروبي مهاجم بورنموث، ترحيبه بفكرة الانتقال إلى صفوف برشلونة، باعتبار هذه الخطوة على رأس أحلامه الكروية بشكل عام.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الفرنسي جعل أولويته في الميركاتو الصيفي المقبل، هي الرحيل لبرشلونة في حالة مغادرته لبورنموث، وسط اهتمام متزايد من عمالقة أوروبا بضمه.