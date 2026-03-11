AFP
أخبار الانتقالات | رسالة غامضة من جوليان ألفاريز عن مستقبله ونجم توتنهام يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة
برايتون يتفوق على تشيلسي في صفقة جناح كولن
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن ثقة برايتون في إتمام صفقة التعاقد مع سعيد الملا جناح نادي كولن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
اللاعب يعيش فترة مميزة في الدوري الألماني، ويريد التعامل بحذر مع خطوته القادمة لضمان أفضل مسار ممكن للتألق.
تشيلسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الجناح المميز، ولكن برايتون أصبح الطرف الأقرب الآن، بسبب ضمانه منح اللاعب فرصة المشاركة كأساسي.
راشفورد لن يعود لمانشستر يونايتد
قال الصحفي الإنجليزي أندي ميتين، إن مانشستر يونايتد نفى وجود أي رغبة لديه أو من المدرب المؤقت مايكل كاريك، بخصوص عودة ماركوس راشفورد من جديد لصفوف الفريق.
وأشار إلى أن الفكرة لا تعتبر منطقية لدى الشياطين الحمر للعديد من الأسباب، أهمها النواحي المالية، بسبب الراتب المرتفع للاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى 2028.
وهو ما يفتح الباب أمام استمراره في برشلونة، ولكن على النادي التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر حول تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.
كواليس فشل صفقة أوسيمين والهلال
كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن كواليس جديدة تخص انتقال فيكتور أوسيمين إلى الدوري السعودي.
أوسيمين كان هدفًا للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تفاوض الزعيم مع نابولي من أجل الحصول على خدماته، بعد انتهاء فترة إعارته مع جلطة سراي التركي.
الهلال حاول ضم المهاجم النيجيري رسميًا، طمحًا في تواجده مع الفريق بكأس العالم للأندية 2025، ولكنه فشل في حسم الصفقة، لينضم اللاعب بشكل دائم إلى جلطة سراي، بينما وجه الزعيم أنظاره نحو الأوروجوياني داروين نونيز.
روميرو يقرر الرحيل ليفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن رغبة كريستيان روميرو مدافع توتنهام، في مغادرة الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشار إلى وجود العديد من الأندية المهمة بالحصول على خدماته، رغم توقيعه على عقد جديد مع توتنهام خلال الصيف الماضي.
اللاعب الذي قيل إنه يعتبر هدفًا لريال مدريد وبرشلونة، منفتح على الرحيل عن توتنهام في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.
تودور يعلق على إمكانية إقالته
بعد ظهور الأنباء حول رحيله عن توتنهام، قال إيجور تودور المدرب المؤقت للفريق اللندني، إنه يفضل التعامل مع الأمور بهدوء، عقب الخسارة 5/2 أمام أتلتيكو مدريد بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الكرواتي:"الأمر لا يتعلق بي، يجب أن نبقى هادئين ولا نتحدث كثيرًا".
وأضاف:"الأفضل هو عدم التحدث بأي شيء، الوقت الحالي ليس مناسبًا لتقديم أي شرح".
رسالة غامضة من ألفاريز
كشف جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، عن موقفه من الرحيل عن النادي الإسباني، بعد مشاركته في انتصار فريقه 5/2 على توتنهام بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال ألفاريز للصحفيين عن إمكانية استمراره مع أتلتيكو:"لا أعرف، ربما نعم أو لا، ليس لدي ما أقوله حاليًا سوى أنني أشعر بسعادة كبيرة، رغم كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف:"نحن سعداء بالمنافسة على كل البطولات، لذلك كل شيء يسير على ما يُرام".
جريزمان لن ينتقل للدوري الأمريكي
أكد أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه لا يخطط الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الفترة الحالية، رغم كل ما أثير في الصحف عنه.
وقال جريزمان:"أنا سعيد جدًا في أتلتيكو مدريد وأستمتع بنفسي، الفكرة الآن هي التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس ملك إسبانيا، هذا هو حلمي الآن".
