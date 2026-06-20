أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتقدم بعرض أسطوري لضم أوليسي وبرشلونة يحسم صفقة لاتينية

بعث جافي، نجم وسط برشلونة، برسالة جديدة إلى ناديه، من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد خلال هذا الصيف.

وعندما تواجد اللاعب في مقابلة قبل مباراة السعودية في كأس العالم 2026، وتم سؤاله عن الصفقة التي يريدها في برشلونة من بين نجوم المونديال الحاليين أجاب:"خوليان ألفاريز".