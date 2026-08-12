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أخبار الانتقالات | محاولة جريئة لضم كين ونجم برشلونة يرفض السعودية ومانشستر سيتي يخطف هدف ريال مدريد
عرض جديد لرودري
يستعد نادي برشلونة للتقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن العرض ستصل قيمته إلى 60 مليون يورو مع متغيرات مستقبلية أخرى لزيادة المبلغ.
وأشار إلى أن مانشستر سيتي مصمم على قيمة 80 مليون يورو، في الوقت الذي يشعر فيه برشلونة بالتفاؤل من أجل الوصول لحل وسط.
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فلاهوفيتش يغلق باب برشلونة
قال المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، إغلاق الباب تمامًا أمام فكرة انتظار برشلونة، مقررًا الانتقال لصفوف نادي بشكتاش التركي.
وأشار الصحفي فابريتسيو رومانو إلى أن اللاعب قرر الانتقال لبشكتاش بشكل نهائي، بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات.
وظيفة "تاريخية" لروبرتو مارتينيز
قالت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، إن روبرتو مارتينيز المدرب السابق لمنتخب البرتغال، قد يتجه لهولندا من أجل تدريب منتخب الطواحين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن بعض المسؤولين من داخل الاتحاد الهولندي، عقدوا محادثات مكثفة مع مارتينيز في الأيام الأخيرة طمحًا في التوصل لاتفاق.
ولو أصبح الإسباني مدربًا لهولندا، سيكون أول شخص من خارج البلاد يتولى هذا المنصب منذ حوالي 5 عقود.
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سبينس يقترب من إنتر
دخل نادي إنتر الإيطالي في مفاوضات جديدة من أجل التعاقد مع دجيد سبينس لاعب توتنهام الإنجليزي هذا الصيف، وسط تحمس من اللاعب تجاه هذه الخطوة.
وقال موقع "ذا أثلتيك" إن النادي يبحث عن ظهير أيمن جديد بعد رحيل دينزل دومفريس لريال مدريد، وهناك مناقشات حول صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.
عرض من دورتموند للملا
كشف الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" عن تخطيط بوروسيا دورتموند للتقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع سعيد الملا لاعب نظيره كولن.
وأوضح أن اللاعب وافق بالفعل على الانضمام لدورتموند، على أن ينتظر النادي رد كولن على العرض الذي وصلت قيمته إلى 55 مليون يورو منهم 5 ملايين كمتغيرات.
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سيتي يخطف هدف ريال مدريد
دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في محادثات جدية مع نظيره تشيلسي من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز هذا الصيف، لتعويض رحيل رودري المحتمل إلى برشلونة.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن تشيلسي يريد حوالي 120 مليون جنيه إسترليني لبيع إنزو، كما أنه لا يمانع الاحتفاظ باللاعب الذي كان هدفًا لريال مدريد.
كاسادو يرفض السعودية
كشفت صحيفة "ElDesmarque" الإسبانية، عن دخول برشلونة في مفاوضات مع أكثر من طرف لبيع مارك كاسادو خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد حوالي 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ودخل في مفاوضات جدية مع الأهلي والهلال من السعودية.
ولكن اللاعب صدم ناديه، بالتأكيد على عدم رغبته في الذهاب للسعودية حاليًا، وتفضيله اللعب ببطولة أوروبية الموسم القادم.
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محاولة جريئة لاستعادة هاري كين
استفسر نادي توتنهام الإنجليزي، عن إمكانية استرجاع مهاجمه هاري كين من بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال موقع "تيم توك" إن كين رفض هذه الفكرة، مفضلًا البقاء مع بايرن، تزامنًا مع اقترابه من التوقيع على عقد جديد لمدة 3 سنوات، حيث يطمح النادي البافاري في الإعلان عن الأمر بشكل رسمي في نهاية شهر أغسطس الجاري.
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