أخبار الانتقالات | ريال مدريد يصارع بايرن ميونخ وحالة جمود تضرب برشلونة!





أفاد موقع فوتبول إنسايدر أن ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ يراقبان وضع لاعب وسط توتنهام بابا ماتار سار لضمه في نهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب النادي اللندني من الهبوط مما قد يسهل رحيل اللاعب السنغالي الشاب نحو أحد عمالقة القارة الأوروبية.

كما أبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا سابقًا باللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ويواجه مستقبلاً غير مستقر مع ناديه الحالي.



