أخبار الانتقالات | ألونسو ينافس ليفربول على نجم ريال مدريد ودفاع برشلونة يجبر ديكو على اقتحام الميركاتو!

أكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن مايكل كاريك أصبح مهددًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن خسارة الفريق الأخيرة من كومو بنتيجة 4/1، جعلت إدارة الشياطين الحمر تدرس جديًا فكرة التفكير في التعاقد مع مدرب جديد.