أخبار الانتقالات | ريال مدريد يُرهن صفقة مايكل أوليسي .. وليفربول يرفض عرض فينيسيوس

بعد تألقه اللافت للنظر في كأس العالم 2026، وقع حارس مرمى كاب فيردي فوزينيا رسميًا، عقود انتقاله من تشافيس البرتغالي إلى كولو كولو التشيلي، في صفقة انتقال حر.

وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو من المقرر أن يصل فوزينيا إلى تشيلي يوم الجمعة المقبل، للخضوع للكشف الطبي واستكمال إجراءات توقيع العقود.



