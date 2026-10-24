أخبار الانتقالات | روديجر يرفض العودة إلى البريميرليج وقرار هام من برشلونة بخصوص جيرارد مارتين

ذكرت "بيلد" أن أنطونيو روديجر يصب كل تركيزه في الوقت الراهن على التألق مع ناديه الحالي ريال مدريد رغم الحديث عن عرض من توتنهام.

وينتهي عقد المدافع الألماني الذي سبق وحمل ألوان تشيلسي في البريميرليج مع النادي الإسباني بحلول نهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير إلى عدم وجود نية لتمديد العقد من طرف ريال مدريد.