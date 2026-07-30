أخبار الانتقالات | خطوة تضع نجم المغرب على أعتاب مانشستر سيتي ومحاولة إنجليزية لخطف ندياي من الهلال

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع إيلمان ندياي لاعب إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال السعودي كان يعتبر الطرف الأقرب للحصول على خدمات ندياي، ولكن صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن مانشستر يريد ضمه أيضًا، وسط توقعات بوصول أي صفقة محتملة إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

ووسط كل ذلك، لم يستبعد إيفرتون إمكانية استمرار اللاعب، وفتح معه محادثات التوقيع على عقد جديد.