Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستعد لضم روبن دياش وصفقة دفاعية لبرشلونة ورقم تعجيزي لنجم ألمانيا!
ريال مدريد يواصل الجنون
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني صيفه المذهل، بالإعلان عن التعاقد مع برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر جديدة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.
سيلفا عقده انتهى مع مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري، لتشتعل التكهنات حول مستقبله، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد معه، قبل أن يظهر ريال دون أي مقدمات.
في البداية، توقع البعض أن الأمر مجرد تكهنات أو اهتمام فقط من ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي، الذي يمتلك خبرة واسعة مع مانشستر سيتي.
ولكن مواطنه جوزيه مورينيو، نجح في إقناعه بطريقة ما برفض برشلونة، ليتحول الأمر إلى أمر واقع وبيان رسمي على حسابات ريال مدريد على مواقع التواصل.
وقال ريال في بيانه:"توصلنا لاتفاق مع برناردو سيلفا بأن يكون لاعبًا للفريق للموسمين المقبلين حتى 30 يونيو 2028".
- Getty Images Sport
رقم تعجيزي لبيع نجم ألمانيا
قام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بتحديد سعر 120 مليون يورو، من أجل التخلي عن فيليكس نميتشا، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية بضم اللاعب.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ريال مدريد ومانشستر سيتي ويونايتد يريدون الحصول على خدمات الدولي الألماني، ولكن دورتموند لا يفضل بيعه هذا الصيف.
ولكن قد يتراجع النادي عن موقفه بشكل كبير، لو تقدم أحدهم بعرض مالي لا يقل عن 120 مليون يورو لضم نميتشا.
- Getty
هدف آخر لريال مدريد
كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، عن وجود ثقة متزايدة لدى ريال مدريد، بالحصول على خدمات روبن دياش مدافع مانشستر سيتي هذا الصيف.
وأوضحت أن مورينيو وضع الدولي البرتغالي كهدف رئيسي له في الميركاتو الحالي، ويريده أن يلعب بصفة أساسية مع الفريق في الموسم الجديد.
فلورنتينو بيريز يستعد للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع دياش، ولكن المهمة ستكون صعبة بسبب قيمة اللاعب لدى مانشستر سيتي.
- Getty Images Sport
صفقة دفاعية لبرشلونة
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة دخل في محادثات متقدمة للتعاقد مع خورخي ساليناس مدافع ريسينج سانتاندير هذا الصيف.
الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 سنة لفت أنظار العديد من الأندية في الموسم المنصرم 2025/2026، بصناعة 7 أهداف في 33 مباراة، ليصبح هدفًا لبرشلونة.
وقالت "سبورت" إن برشلونة يعمل حاليًا على ضم اللاعب، مع تركه في ناديه الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
آرسنال يراقب مهاجم البرازيل
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع إيجور تياجو مهاجم برينتفورد، لدعم هجوم المدفعجية خلال الميركاتو الصيفي.
البرازيلي المتواجد حاليًا مع بلاده في كأس العالم 2026، أصبح من أهم الموضوعات الرئيسية تمهيدًا لصفقة انتقال محتملة، وآرسنال من ضمن المهتمين بضمه.
وأوضحت "تايمز" أن برينتفورد يرحب بالتخلي عن إيجور تياجو مقابل 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يُصعب كثيرًا من أي صفقة محتملة.
عرض منتظر لجناح أوساسونا
كثف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساعيه للتعاقد مع فيكتور مونوز جناح أوساسونا، والذي يمتلك ريال مدريد أحقية إعادة الشراء في عقده مع ناديه الحالي.
صحيفة "ديلي ميل" قالت إن نيوكاسل ليس النادي الوحيد الذي يريد ضم مونوز، هناك عدة أطراف أخرى، ومن المتوقع ان يصل سعره إلى 40 مليون يورو.
- Getty Images Sport
إنتر يستهدف لاعب ليفربول
قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن نادي إنتر يستهدف التعاقد مع كورتيس جونز لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
التوقعات تشير إلى بيع دافيد فراتيسي إلى نوتنجهام فورست، مما يسمح لإنتر بالاستفادة من القيمة المالية نظير التخلي عنه، من أجل التقدم بعرض قيمته 22 مليون جنيه استرليني لضم كورتيس جونز.