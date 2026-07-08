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أخبار الانتقالات | البرازيل تحسم موقفها من رحيل أنشيلوتي ونجم المغرب يتمسك بريال مدريد
ديانج إلى فالنسيا
أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن تعاقده بشكل رسمي مع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري ليبدأ رحلة جديدة في قارة أوروبا من خلال الليجا.
ومن المقرر أن يتواجد اللاعب بصفوف الخفافيش لمدة عامين، بعدما قضى السنوات الماضية مع الأهلي، محققًا العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأحمر.
دياز يرفض يوفنتوس
كشف الصحفي "فابريتسيو رومانو" عن قيام يوفنتوس بالضغط من أجل التعاقد مع براهيم دياز لاعب ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضح أن دياز جعل الأمور واضحة بالنسبة للنادي الإيطالي، بأنه يريد البقاء مع ريال مدريد للعمل تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.
- AFP
إنتر ميامي يفاوض فوزينيا
أبدى نادي إنتر ميامي الأمريكي، اهتمامه بالتعاقد مع فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر لانتهاء عقده مع نادي تشافيز، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.
صاحب الـ40 سنة لفت أنظار ديفيد بيكهام مالك النادي وباقي المسؤولين، بسبب مستوياته المبهرة في البطولة، وعلى رأسها تألقه أمام الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي.
نابولي يحاول الحفاظ على مكتوميناي
يستعد نادي نابولي الإيطالي، لبذل ما بوسعه من أجل الحفاظ على خدمات نجم وسطه سكوت مكتوميناي، وسط الأنباء المتزايدة حول اهتمام عمالقة أوروبا بضمه.
وقال الصحفي "نيكو شيرا" إن نابولي يستعد للتقدم بعرض يتضمن حصول اللاعب على راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو، لإقناع الاسكتلندي برفض أي محاولة لإبعاده عن النادي.
جناح جديد في باريس
أكدت شبكة "RMC Sport" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق للتعاقد مع ماغنيس أكليوش لاعب موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت أن صاحب الـ24 سنة انضم لباريس لمدة 5 سنوات، في صفقة تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، في تدعيم جديد لمركز الجناح في النادي الفرنسي، رغم وجود ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا.
- AFP
تجديد الثقة في أنشيلوتي
قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تجديد ثقته في كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب الوطني، رغم الخروج المبكر من كأس العالم 2026 على يد النرويج.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الاتحاد اتفق مع أنشيلوتي على احترام التعاقد بينهما، مع العمل على بناء الفريق من جديد قبل خوض كوبا أمريكا والنسخة القادمة من المونديال.
- Getty Images Sport
صلاح يحدد وجهته القادمة
بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، يستعد النجم المصري محمد صلاح لدراسة العروض المقدمة له، تمهيدًا لاختيار فريقه القادم.
وقال فابريتسيو رومانو، إن دوري روشن السعودي يبقى من الوجهات المحتملة له، وسط اهتمام كذلك من أندية الدوري الأمريكي بضمه.
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