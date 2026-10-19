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Sergio Ramos Monterrey 2025Getty Images
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | عودة راموس إلى مدريد وحقيقة انتقال فيرتس إلى تشيلسي

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
ريال مدريد
برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • خيتافي يفاوض راموس

    أكد رئيس النادي العاصمي الإسباني خيتافي أنخيل توريس دخول ناديه في مفاوضات مع سيرخيو راموس عبر شقيقه ووكيل أعماله للتوقيع مع الأسطورة الإسبانية الذي يعد لاعبًا حرًا منذ نهاية عقده مع مونتيري المكسيكي العام الفائت.

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  • نجوموها يوضح طبيعة المفاوضات مع ليفربول

    كشف ريو نجوموها، موهبة ليفربول الشاب، مع "ديلي ميل" طبيعة المفاوضات مع ناديه من أجل تمديد عقده، وسط أحاديث عن اهتمام من بايرن ميونخ وأندية كبرى في البريميرليج.

    وقال الشاب إن الأمر بيد وكيله بالوقت الراهن وهو يركز فقط على كرة القدم وليس متأكدًا بالتحديد ماذا يحدث في المفاوضات، ولكن يظن أنها في الاتجاه الصحيح.

  • إسبارت مطلوب في إنجلترا

    عقب صعوده القوي وتثبيت أقدامه في صفوف برشلونة بمركز الظهير وخط الوسط، لفت تشابي أسبارت الأنظار في البريميرليج.

    وقال "كوت أوفسايد" إن الثنائي آرسنال وتوتنهام قد يحاولان خطف صاحب التسعة عشر عامًا من برشلونة إذا توفرت الظروف المناسبة.

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  • نفي رحيل فيرتس إلى تشيلسي

    خرجت في الآونة الأخيرة إشاعات تربط تشيلسي بالتحرك لضم نجم ليفربول فلوريان فيرتس بسبب العلاقة القوية مع مدرب البلوز تشابي ألونسو من وقت الثنائي في باير ليفركوزن.

    وأوضح "كوت أوفسايد" أن فيرتس نفسه يرفض تلك التقارير وعازم على إكمال مشواره في صفوف ليفربول وعدم الرحيل.

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