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أخبار الانتقالات | بديل جديد لنوير في بايرن ميونخ.. وقرار حاسم في برشلونة!
مصير جواو فيليكس مع النصر وترقب لقرار رافينيا في برشلونة
أثار البرتغالي جواو فيليكس صانع ألعاب النصر السعودي حالة من الجدل حول مستقبله بعد تأكيده التطلع للعودة إلى الملاعب الأوروبية وخوض منافسات دوري أبطال أوروبا مجددًا، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية ارتداء قميص برشلونة في فترة ثانية. وأوضح الصحفي الإسباني جولي كلارامونت أن عودة فيليكس المحتملة إلى صفوف النادي الكتالوني تظل مجرد فكرة مطروحة على الطاولة ولن تتحول إلى مسار تفاوضي جاد إلا في حال رحيل البرازيلي رافينيا.
ورفض الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب النصر حسم موقفه بشأن ملف تجديد عقد النجم البرتغالي مؤكدًا أن تركيز الفريق ينصب فقط على المواجهات المقبلة في دوري روشن.
وكان فيليكس قد انضم لعملاق الرياض صيف 2025 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2027، ونجح في قيادة العالمي للتتويج بلقب الدوري في موسمه الأول بعد تسجيله 30 هدفًا وصناعته 23 آخرين خلال 57 مباراة رسمية.
مستقبل جواو فيليكس: رد فعل بوستيكوجلو على تجديده للنصر .. و"عودته لبرشلونة مرتبطة برافينيا"!
بايرن ميونخ يدرس ضم فابيان بريدلو كحارس بديل
كشفت شبكة سكاي ألمانيا عن عرض خدمات الألماني فابيان بريدلو حارس مرمى شتوتجارت البالغ من العمر 31 عامًا على إدارة بايرن ميونخ ليكون الحارس الثاني خلف يوناس أوربيج مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب الثنائي مانويل نوير وسفين أولرايش من إعلان اعتزالهما مع نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يدفع النادي البافاري للبحث عن حارس يمتلك خبرات عريضة بتكلفة منخفضة.
وينتهي عقد بريدلو بنهاية الموسم الجاري ما يتيح فرصة ضمه في صفقة انتقال حر، رغم وجود بند يمدد ارتباطه تلقائيـًا بعدد مباريات محدد. وتضع إدارة بايرن ميونخ خيارات بديلة أخرى قيد التقييم تشمل أوليفر باومان حارس هوفنهايم وبيرند لينو حارس فولهام وفين داهمن حارس أوجسبورج.
يوهان مانزامبي يحسم موقفه ويتمسك بالاستمرار في أستون فيلا
حسم الدولي السويسري يوهان مانزامبي لاعب وسط أستون فيلا موقفه النهائي برفض الرحيل عن صفوف الفيلانز، مؤكدًا التزامه التام بمواصلة التطور تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.
وجاء قرار مانزامبي ليقطع الطريق أمام رغبات أندية ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ التي أبدت اهتمامًا بالغًا بضمه عقب انطلاقته القوية في الملاعب الإنجليزية.
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد انضم لأستون فيلا مطلع الموسم قادمًا من فرايبورج الألماني في صفقة قياسية بلغت 60 مليون يورو وبعقد طويل الأجل حتى عام 2031.
وقدم مانزامبي مستويات لافتة بتسجيله هدفين وصناعته لهدفين في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، إلى جانب قيادته الفريق لفوز ثمين على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.
مانزامبي يتخذ قراره النهائي.. نجم أستون فيلا يحدد موقفه من اهتمام ليفربول وبرشلونة!
ليفربول يترقب وضع ألكساندر أرنولد وسط إحباطه مع ريال مدريد
كشفت منصة تيم توك عن مراقبة نادي ليفربول لوضع لاعبه السابق ترنت ألكساندر أرنولد لبحث إمكانية إعادته إلى ملعب آنفيلد، في ظل تزايد حالة الإحباط لدى الظهير الأيمن الدولي بسبب قلة دقائق مشاركته مع ريال مدريد.
واكتفى المدافع البالغ من العمر 28 عامًا بالمشاركة أساسيًا في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما بدأ 14 مواجهة فقط طوال الموسم الماضي، ما أثر سلبًا على تواجده الدولي مع المنتخب الإنجليزي.
وتصاعدت التساؤلات حول دور أرنولد داخل تشكيلة النادي الملكي بعد اعتماد الجهاز الفني على الأوروجواياني فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة.
ولا يقتصر الاهتمام بالنجم الإنجليزي على ليفربول وحده، إذ تتابع أندية مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وبايرن ميونخ مستجدات موقفه ترقبًا لتقديم عروض رسمية حال قرر النادي الإسباني السماح برحيله.
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