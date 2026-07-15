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أخبار الانتقالات | الهلال يفاوض نجم هولندا وريال مدريد يعود أوليسي وعرض مختلف من برشلونة لخوليان ألفاريز
تفاصيل صفقة ترينكاو
اتفق فرانشيسكو ترينكاو، على كافة الشروط الخاصة بانتقاله لصفوف الأهلي السعودي، رغم الأنباء التي انتشرت حول تدخل مانشستر سيتي وتوتنهام لإفساد الصفقة.
وقالت صحيفة "Correio da Manhã" البرتغالية، إن اللاعب وقع على عقد مدته 4 سنوات، بمجموع رواتب يصل إلى 48 مليون يورو.
وعلى جانب آخر، سيدفع الأهلي 39.4 مليون يورو لضم اللاعب، بالإضافة إلى 4.3 ملايين كمتغيرات مستقبلية.
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فلاهوفيتش ينتظر برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن منح بيشكتاش للمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهلة مدتها 24 ساعة، من أجل الرد على عرضه الرسمي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.
النادي التركي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب في أقرب فرصة ممكنة، في الوقت الذي يفضل فيه فلاهوفيتش الانتظار، تحسبًا لتحرك برشلونة لضمه.
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الهلال يتفاوض مع سمرفيل
قرر نادي الهلال السعودي، التحرك بشكل جدي من أجل التعاقد مع كريسينسيو سمرفيل جناح وست هام ومنتخب هولندا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب الذي تألق مع هولندا في كأس العالم 2026 قبل خروجها أمام المغرب، لفت أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وروما.
الصحفي "ساشا تافوليري" قال إن الهلال تواصل مع ممثلي اللاعب لمناقشة القيام بصفقة محتملة، في الوقت الذي يعلم فيه وست هام بالأمر، ولا يمانع بيعه في حالة وصول العرض المناسب.
عرض جديد من برشلونة لألفاريز
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تحضير برشلونة لعرض جديد إلى نظيره أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع خوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين، عقب انتهاء كأس العالم 2026.
وأوضحت الصحيفة أن عرض برشلونة لن يتجاوز قيمة الـ100 مليون يورو كمبلغ ثابت للصفقة، ولكنه لا يمانع إضافة متغيرات مستقبلية أو إدخال أي من لاعبيه في صورة تبادلية.
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ريال مدريد يتمسك بأوليسي
أكد الصحفي الفرنسي "فابريس هوكينز" أن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ، رغم تمسك النادي البافاري به وإعلانه مرارًا وتكرارًا لرفض فكرة التخلي عنه.
وأوضح أن أوليسي سيدخل في جولة محادثات مع بايرن عقب خروج فرنسا من كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث يستعد العملاق الألماني للتقدم بعرض رسمي لتجديد عقده.
وعلى الجانب الآخر ينتظر ريال مدريد، ولو قرر أوليسي الرحيل، سيبدي استعداده لتلبية مطالب بايرن المالية بدفع 200 مليون يورو للحصول على خدماته.
كوندي لا يريد الرحيل
تواصل نادي بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره برشلونة، من أجل مناقشة التعاقد مع جول كوندي مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن بايرن يحاول جمع المعلومات اللازمة لإمكانية ضم كوندي، في الوقت الذي يفضل فيه الللاعب البقاء في برشلونة.
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مانشستر يوجه أنظاره نحو كونيه
قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مانشستر يونايتد كثف عملية البحث عن لاعب وسط دفاعي في السوق الحالي، وتواصل مع مانو كونيه لاعب روما ومنتخب فرنسا.
وأوضح رومانو أن كونيه يأتي ضمن عدة أهداف أخرى تقوم إدارة مانشستر بتقييمها، بعد ضم كل من يوري تيليمانس وأندري سانتوس.
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جرينوود إلى فنربخشه
أعلن نادي فنربخشه التركي بشكل رسمي، عن التعاقد مع ميسون جرينوود لاعب مارسيليا، في صفقة تصل قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون كمتغيرات مستقبلية.
ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، مع ذهاب نفس القيمة تقريبًا إلى مانشستر يونايتد الذي يمتلك نسبة من إعادة البيع.
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