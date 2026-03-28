أخبار الانتقالات | حقيقة انضمام صلاح إلى ميسي في إنتر ميامي وجرينوود يعقد موقف دي زيربي
نفي تقارير صلاح وإنتر ميامي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن لا توجد صحة في التقارير التي تربط النجم المصري بإنتر ميامي حيث يلعب ليونيل ميسي، وأكد عدم وجود مفاوضات بين الطرفين.
وخرجت عدة تقارير تشير إلى اهتمام إنتر ميامي بضم صلاح عقب قرار الأخير بالرحيل عن ليفربول بحلول نهاية الموسم الجاري.
تأكيد عودة باز إلى ريال مدريد
أكد "فابريزيو رومانو" على أن نيكو باز سيعود إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل من كومو، وسيكون أولى صفقاته الصيفية.
ويملك ريال بندًا يحق له على أساسه ضم باز في صيف 2026 مقابل 9 مليون يورو فقط، وهو الذي تقيم قيمته السوقية في حدود ستين مليون يورو بحسب التقارير.
آرسنال يدخل سباق إليوت أندرسون
قال "كوت أوفسايد" إن آرسنال الذي يتصدر ترتيب البريميرليج هو أحدث المهتمين بالتعاقد مع نجم إنجلترا ونوتنجهام إليوت أندرسون الصيف القادم.
متوسط الميدان المتألق يحظى بالفعل باهتمام من قطبي مانشستر، بالإضافة إلى تشيلسي وليفربول بحسب التقارير في الإعلام البريطاني.
جمهور توتنهام يرفض تعيين دي زيربي بسبب موقفه من جرينوود
التفاصيل هنا