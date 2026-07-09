ذكر "جيرارد روميرو" المقرب من النادي الكتالوني أن برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى بوروسيا دورتموند من أجل ضم كريم أديمي.

جناح ألمانيا الذي لم يستدع لكأس العالم يريد الانتقال للنادي الكتالوني بحسب روميرو، وهو الذي ارتبط بعدة عروض من أندية إنجليزية وإيطالية وسعودية بالشهور الفائتة.

ولم يتلق برشلونة ردًا على عرضه من بوروسيا دورتموند بعد بحسب التقرير، ولم يتم كشف عن القيمة المالية للعرض، ولكن "ترانسفير ماركت" يقيم اللاعب بأربعين مليون يورو.