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أخبار الانتقالات | جيسوس يدرب البرتغال وعرض من برشلونة لضم نجم بوروسيا دورتموند
حارس جديد في إنتر
أعلن إنتر رسميًا ثاني صفقاته الصيفية عقب ضمه إيفان بروفيديل، حارس مرمى، من صفوف لاتسيو بعقد حتى يونيو 2029.
وتعد الصفقة هي الثانية للنيراتزوري هذا الصيف عقب تفعيل بند إعادة شراء أليكساندر ستانكوفيتش من صفوف بروج البلجيكي في الأيام الفائتة.
برشلونة يقدم عرضًا من أجل أديمي
ذكر "جيرارد روميرو" المقرب من النادي الكتالوني أن برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى بوروسيا دورتموند من أجل ضم كريم أديمي.
جناح ألمانيا الذي لم يستدع لكأس العالم يريد الانتقال للنادي الكتالوني بحسب روميرو، وهو الذي ارتبط بعدة عروض من أندية إنجليزية وإيطالية وسعودية بالشهور الفائتة.
ولم يتلق برشلونة ردًا على عرضه من بوروسيا دورتموند بعد بحسب التقرير، ولم يتم كشف عن القيمة المالية للعرض، ولكن "ترانسفير ماركت" يقيم اللاعب بأربعين مليون يورو.
جيسوس يدرب البرتغال
أكد الإعلامي بيدرو سوسا توقيع جورج جيسوس عقدًا لتدريب البرتغال لمدة أربعة أعوام لخلافة روبرتو مارتينيز عقب الخروج من دور ال16 بكأس العالم.
وأشارت عدة وسائل إعلام برتغالية أن اختيار جيسوس جاء بالتفوق على مدرب ميلان والاتحاد السابق سيرجيو كونسيساو في الأيام الماضية.
أندري سانتوس وإيدرسون إلى مانشستر
حسم مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع أندري سانتوس قادمًا من صفوف تشيلسي مقابل قرابة ستين مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
وتأتي الصفقة رغم التأكيدات باتفاق مع إيدرسون بالفعل لضمه من أتالانتا مقابل قرابة خمسين مليونًا، وخضوع اللاعب للفحص الطبي بالفعل في الولايات المتحدة، واستكماله رسميًا في الأيام المقبلة.
تشواميني يجدد مع ريال
أعلن "فابريزيو رومانو" أن أوريليين تشواميني في طريقه لتوقيع عقد جديد مع ريال مدريد والاستمرار مع النادي الملكي.
وسيمتد عقد متوسط الميدان الفرنسي حتى يونيو 2031 بحسب الصحفي الإيطالي، ليضع حدًا لشائعات رحيله إلى مانشستر يونايتد.
بالينيا يعود إلى بايرن ميونخ
وجه توتنهام الشكر إلى لاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا عقب انتهاء إعارته بنهاية شهر يونيو وعودته رسميًا إلى بايرن ميونخ ناديه الأصلي.
وامتلك سبيرز بندًا يتيح له شراء اللاعب نهائيًا ولم يتم تفعيله، ليعود البرتغالي للنادي الألماني حيث لا يتوقع استمراره بحسب التقارير.
آرسنال وعرض ثالث من أجل برونو
قالت عدة وسائل إعلام مطلعة إن برونو جيمارايش أبلغ نيوكاسل رغبته في الانتقال إلى صفوف آرسنال والرحيل هذا الصيف.
وكشف "فابريزيو رومانو" أن بطل البريميرليج في الطريق لتقديم عرض ثالث بمقابل يتراوح بين 65-90 مليون جنيه استرليني لإقناع نيوكاسل بالتفريط في قائده.
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