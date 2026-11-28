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أخبار الانتقالات | جوارديولا يرد على أنباء العودة إلى برشلونة وحقيقة انتقال فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان
جوارديولا يؤكد عدم عودته إلى برشلونة
رد بيب جوارديولا على التقارير التي ربطته بخلافة هانسي فليك في المستقبل، والعودة إلى تدريب برشلونة من جديد.
وقال المدرب الكتالوني مع مجلة البوندسليجا إن ملف العودة إلى ناديه السابق مغلق، وأنه لن يعود لتدريب برشلونة أبدًا في مسيرته.
نفي انتقال فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان
خرجت تقارير ترشح فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان لتعويض الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مؤخرًا.
وأكد "فابريزيو رومانو" عدم صحة تلك التقارير، وأن النجم البرازيلي الذي جدد عقده مع الملكي يركز على التألق في ريال مدريد.
صراع إنجليزي على نيكو باز
دخل الثنائي آرسنال ومانشستر يونايتد صراع التعاقد مع نجم كومو والأرجنتين نيكو باز بحسب تقارير عدة.
وقالت "أتلتيك" إن وجود يونايتد في دوري الأبطال الموسم المقبل سيكون العنصر الأساسي المتحكم في قرار باز، بينما أشارت "ESPN" إلى رغبة آرسنال في ضم اللاعب الذي يرفض فرضية العودة إلى ريال مدريد.
وائل موحيا يجذب الأنظار في إنجلترا وبرشلونة
ذكر "تيم توك" أن نجم بوروسيا مونشجلاباخ الشاب وائل موحيا يجذب أنظار عدة أندية كبرى في البريميرليج، بالإضافة إلى بايرن ميونخ في ألمانيا وبرشلونة في إسبانيا.
وأوضح التقرير أن برايتون وليفربول هما أبرز المهتمين باللاعب صاحب السبعة عشر عامًا، والذي استدعاه يورجن كلوب مؤخرًا للمنتخب الألماني الأول.
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