أخبار الانتقالات | توتنهام يهدد مركز مرموش بمهاجم المائة مليون يورو وحسم مصير كاريك في مانشستر يونايتد

وضع آرسنال عينيه على صفقتين من أجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وخصوصًا في الخط الأمامي.

وذكر "فوتبول ترانسفيرز" أن أليكس باينا، نجم أتلتيكو مدريد وإسبانيا يعد هدفًا للمدفعجية، بينما أضافت "لاجازيتا" أن الفريق الإنجليزي وبنفيكا يراقبان انفجار جوستافو فاريلا في الدوري الإيطالي مع مونزا، مع العلم أن الفريق البرتغالي باعه لنظيره الإيطالي الصيف الفائت مقابل ثلاثة ملايين يورو فقط.