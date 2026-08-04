أخبار الانتقالات | اجتماع حاسم بين برشلونة وألفاريز.. وريال مدريد يعلن رحيل لاعبه رسميًا





تتجه إدارة نادي برشلونة للإعلان الرسمي عن إعارة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى أياكس أمستردام، مع تكفل النادي الهولندي بـ 10% فقط من رواتبه.

واجتاز الحارس صاحب ال 34 كدة عامًا الفحوصات الطبية بنجاح في أمستردام، ليلتقي مجددًا بمدربه السابق في جيرونا ميشيل سانشيز الذي أشاد بالصفقة.



