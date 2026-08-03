أخبار الانتقالات | توتنهام يتحرك لخطف أوسيمين وجاكبو وبرشلونة يضع شرطًا لرحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان
توتنهام يتحرك لضم أوسيمين وجاكبو
عقب خروج شائعات بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد بالنيجيري، قال "كوت أوفسايد" إن توتنهام تقدم بعرض رسمي بقيمة خمسة وخمسية جنيه استرليني لضم فيكتور أوسيمين من جلطة سراي، ولكن الأخير متمسك بالحصول على 65 مليون جنيه استرليني لبيع نجمه.
وفي سياق آخر، ذكر "تيم توك" أن توتنهام تواصل مع ليفربول لاستطلاع موقفه بخصوص جناحه الهولندي كودي جاكبو، ولكن الريدز أكدوا التمسك باللاعب ورفض بيعه هذا الصيف.
شالكه يتراجع عن إتمام صفقة نجم نابولي
رغم التوصل لاتفاق وخضوع اللاعب للفحص الطبي، تراجع شالكه عن إتمام صفقة ضم يسبر ليندستروم من صفوف نابولي كما كشف "فابريزيو رومانو".
وكان الاتفاق ينص على إعارة اللاعب لمدة موسم، ووجود بند بأحقية شراء مقابل 5 مليون يورو، ولكن لم يتضح سبب تراجع الفريق الألماني عن الصفقة.
تشيلسي يضم باركو
أعلن تشيلسي التعاقد رسميًا مع لاعب ستراسبورج فالنتين باركو بعقد حتى يونيو 2033 قادمًا من ناديه الشقيق في فرنسا، ستراسبورج.
ولم يكشف بيان النادي الرسمي عن المبلغ الذي دُفع من أجل ضم الدولي الأرجنتيني، ولكن التقارير تشير إلى أربعين مليون يورو دفعها البلوز.
فوزينيا يصل تشيلي
بعد شائعات التراجع عن إتمام الصفقة من أجل الانضمام إلى نهضة بركان، وصل الحارس الكاب فيردي فوزينيا إلى تشيلي لإتمام انتقاله رسميًا إلى كولو كولو بعد تأخير لعدة أيام.
أتلتيكو يراقب وضعية جريليش
قالت "صن" إن أتلتيكو مدريد ضمن ثلاثي مع أستون فيلا وإيفرتون مهتمون بضم جاك جريليش من مانشستر سيتي هذا الصيف.
وخرج اللاعب الإنجليزي الأسبوع الماضي وسخر من شائعات استبعاده من معسكر مانشستر سيتي الاستعدادي للموسم الجديد، ووضح أن سبب غيابه هو الإصابة.
شرط رحيل فيران توريس
لا يمانع برشلونة رحيل مهاجمه فيران توريس إلى باريس سان جيرمان ولكن يشترط أن يطلب اللاعب بنفسه الرحيل، وذلك بحسب "فابريزيو رومانو".
وأكدت "موندو" المعلومة صباح اليوم وذكرت أن موقف برشلونة الرسمي أن مهاجمه ليس للبيع، ولكن لن يقف أمام رغبة اللاعب إذا طلب هو المغادرة هذا الصيف.
انفراجة في موقف كانسيلو
كشفت "موندو" عن وجود تطورات في صفقة رحيل جواو كانسيلو من الهلال إلى صفوف برشلونة، وقالت إن الصفقة تسير نحو الإتمام.
وسيوقع البرتغالي عقدًا مع برشلونة لعامين، بينما سيدفع برشلونة مبلغًا يتراوح في حدود 8-10 مليون يورو لضم الظهير من النادي السعودي بحسب التقرير.
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