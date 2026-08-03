أخبار الانتقالات | توتنهام يتحرك لخطف أوسيمين وجاكبو وبرشلونة يضع شرطًا لرحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان

عقب خروج شائعات بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد بالنيجيري، قال "كوت أوفسايد" إن توتنهام تقدم بعرض رسمي بقيمة خمسة وخمسية جنيه استرليني لضم فيكتور أوسيمين من جلطة سراي، ولكن الأخير متمسك بالحصول على 65 مليون جنيه استرليني لبيع نجمه.

وفي سياق آخر، ذكر "تيم توك" أن توتنهام تواصل مع ليفربول لاستطلاع موقفه بخصوص جناحه الهولندي كودي جاكبو، ولكن الريدز أكدوا التمسك باللاعب ورفض بيعه هذا الصيف.