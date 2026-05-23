أخبار الانتقالات | تشيلسي يحسم صفقة نجم الأرجنتين وثلاثة عمالقة يرفضون ضم ألابا

بحسب "فابريزيو رومانو"، قام دافيد ألابا بعرض نفسه على الثلاثي إنتر، ميلان، ويوفنتوس في الساعات الأخيرة ولكن لم يرحب أي من الأندية بضم المخضرم النمساوي.

وأعلن ريال مدريد انتهاء مسيرة المدافع مع الفريق ورحيله بنهاية عقده الحالي المنتهي في يونيو المقبل.