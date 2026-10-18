أخبار الانتقالات | تشابي ألونسو يطلب صفقتين من برشلونة في يناير ومورينيو يرد على دخول ريال مدريد ميركاتو الشتاء

طلب تشابي ألونسو التعاقد مع الثنائي جول كوندي وفرينكي دي يونج من برشلونة في يناير بحسب "فوتبول 365".

وتتزاحم عدة أندية على كوندي منها بايرن ميونخ وليفربول بالإضافة إلى تشيلسي بحسب عدة مصادر، بينما يبدو مصير دي يونج غامضًا في ظل عودته للتو من الإصابة، ووجود تخمة في مركزه عقب ضم رودري.