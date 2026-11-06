أخبار الانتقالات | حقيقة بند "العودة" لتوتنهام في عقد هاري كين الجديد مع بايرن وديشان يحسم موقفه من مانشستر يونايتد

أوضحت "ميرور" أن ديديه ديشان، مدرب فرنسا السابق، رفض عرضًا من مانشستر يونايتد من أجل تعيينه خلفًا لمايكل كاريك.

وحتى الآن، تتمسك إدارة يونايتد بكاريك رغم تراجع النتائج، وبحسب "سكاي" ستكون مباراة أستون فيلا المقبلة مفصلية في مصير المدير الفني.