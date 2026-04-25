أخبار الانتقالات | برناردو سيلفا يعرض نفسه على ريال مدريد وفابريجاس يرد على شائعات تشيلسي
إنتر يشتري أكانجي نهائيًا
أكد "فابريزيو رومانو" نية إنتر تفعيل خيار الشراء النهائي لمدافعه الحالي مانويل أكانجي من صفوف مانشستر سيتي.
ويلعب السويسري معارًا من سيتي منذ مطلع الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو، والذي سيفعله إنتر بحسب "رومانو" في مايو.
باريس سان جيرمان أحدث المهتمين برودجرز
ذكر "توك سبورتس" أن بطل أوروبا باريس سان جيرمان هو أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا مورجان رودجرز.
ويحظى متوسط الميدان الهجومي باهتمام قوي من قطبي مانشستر وتشيلسي، بالإضافة إلى آرسنال بحسب عدة مصادر مطلعة في بريطانيا.
فابريجاس يرد على شائعات تشيلسي
استغل سيسك فابريجاس المؤتمر الصحفي لمباراة ناديه كومو المقبلة لحساب الدوري الإيطالي للرد على الشائعات بخصوص اهتمام تشيلسي بتعيينه لخلافة ليام روسينيور.
وذكر المدرب الإسباني أن كل تركيزه على مباريات ناديه الخمسة المتبقية في الموسم الجاري، وأنه لم يقرأ أي أخبار تخصه باستثناء إشادة رئيس كومو به.
سيلفا يعرض نفسه على ريال مدريد
ذكرت "آس" أن جورج مينديش، وكيل برناردو سيلفا، عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد عقب إعلانه الرحيل عن مانشستر سيتي، ولكن لم يلق قبولًا من إدارة النادي الملكي.
وأوضح التقرير أن مينديش عرض موكله على برشلونة الذي كان مهتمًا به في الماضي أيضًا، وأشار التقرير إلى عدم عثور سيلفا حتى الآن على فريقه الجديد الذي سيلعب في صفوفه الموسم القادم.