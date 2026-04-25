أخبار الانتقالات | برناردو سيلفا يعرض نفسه على ريال مدريد وفابريجاس يرد على شائعات تشيلسي

ذكرت "آس" أن جورج مينديش، وكيل برناردو سيلفا، عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد عقب إعلانه الرحيل عن مانشستر سيتي، ولكن لم يلق قبولًا من إدارة النادي الملكي.

وأوضح التقرير أن مينديش عرض موكله على برشلونة الذي كان مهتمًا به في الماضي أيضًا، وأشار التقرير إلى عدم عثور سيلفا حتى الآن على فريقه الجديد الذي سيلعب في صفوفه الموسم القادم.