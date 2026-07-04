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أخبار الانتقالات | برشلونة يتراجع عن ضم هاري كين وليفربول يرحب برحيل فان دايك
أكي إلى فنربخشه
أعلن فنربخشه عن توصله لاتفاق من أجل التعاقد مع مدافع هولندا ومانشستر سيتي ناثان أكي في الصيف الجاري.
وينتظر أن يتحصل مانشستر سيتي على مبلغ يقارب عشرة ملايين يورو بحسب "بي بي سي".
كايودي يمدد مع برينتفورد
أعلن برينتفورد عن توصله لاتفاق شخصي مع لاعبه الإيطالي مايكل كايويد لتوقيع عقد جديد ممتد حتى 2032.
ويأتي القرار عقب ارتباط الظهير الأيمن الشاب باهتمام من إنتر، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بحسب تقارير في إيطاليا.
برشلونة يتراجع عن هاري كين
أوضح "كريستيان فالك" من "بيلد" أن برشلونة قرر التراجع عن مطاردته لنجم بايرن ميونخ هاري كين والبحث عن أهداف أخرى لتعزيز هجومه هذا الصيف.
ويأتي قرار برشلونة بعد التواصل مع محيط اللاعب وتأكيد الأخير على سعيه في الاستمرار بألمانيا مع البافاري الموسم المقبل وعدم وجود نية للرحيل.
ليفربول منفتح على رحيل فان دايك
أفاد "تيم توك" بوجود ترحيب من قبل إدارة ليفربول بالاستماع للعروض المقدمة لقائد الفريق فيرجيل فان دايك في الصيف الجاري.
وارتبط القائد الهولندي بعروض من ميلان وجلطة سراي وأندية في دوري روشن السعودي بحسب التقارير في الأيام الفائتة.
إنتر يصارع كومو على شالوباه
ذكرت "سكاي" أن إنتر تحصل على موافقة تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، ليتقدم على كومو في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن كومو لا يزال يحاول ضم قلب الدفاع هو الآخر، بينما يتمسك تشيلسي بالحصول على 35 مليون يورو لبيع لاعبه.
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