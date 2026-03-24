أخبار الانتقالات | نجم مانشستر سيتي اختار مصيره وإنزو فيرنانديز يرحب بريال مدريد!
برناردو سيلفا يفضل الانتقال إلى برشلونة
قرر النجم البرتغالي برناردو سيلفا إنهاء مسيرته مع نادي مانشستر سيتي بنهاية عقده في الصيف الجاري.
وأوضحت المصادر أن برناردو سيلفا يضع نادي برشلونة كأولوية قصوى له متجاهلاً العروض المالية الضخمة المقدمة من الدوري السعودي واهتمامات أندية يوفنتوس وبنفيكا بحسب "سبورت".
إنزو فيرنانديز يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي منفتح على فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن اللعب بقميص النادي الملكي يمثل حلماً كبيراً للاعب الفائز بكأس العالم رغم أن النادي الإسباني لم يتقدم بعرض رسمي حتى هذه اللحظة بحسب "تووك سبورت"
يورجن كلوب ينفي شائعات تدريب ريال مدريد
وصف المدرب الألماني يورجن كلوب الأنباء التي تربطه بتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد الصيف المقبل بأنها مجرد هراء.
وأكد مدرب ليفربول السابق في تصريحات إعلامية أنه لم يتلق أي اتصالات من إدارة النادي الإسباني وأنه لا يخطط حالياً للعودة إلى مجال التدريب بعد رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي العام الماضي.
أنطوان جريزمان يقترب من الدوري الأمريكي
يخطط النجم الفرنسي أنطوان جريزمان للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحسم تفاصيل انتقاله إلى نادي أورلاندو سيتي.
ومن المتوقع أن يكمل جريزمان الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد قبل الرحيل بشكل نهائي لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بحسب "ماركا".
أليخاندرو جريمالدو خيار رئيسي لتدعيم دفاع برشلونة
برز اسم المدافع الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن كأحد الأهداف الرئيسية لنادي برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر بحسب "سبورت".
ورغم استمرار عقد اللاعب مع النادي الألماني حتى عام 2027 إلا أنه أبدى رغبته في الرحيل الصيف المقبل مما قد يسهل عملية انتقاله إلى النادي الكتالوني بمبلغ يقل عن قيمة شرطه الجزائي.
بوروسيا دورتموند يفاوض جادون سانشو
بدأت إدارة نادي بوروسيا دورتموند محادثات جديًا لاستعادة جادون سانشو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.
ويحظى الجناح الإنجليزي بتقدير كبير داخل النادي الألماني الذي يسعى لاستغلال وضعه الحالي لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم بحسب "سكاي ألمانيا".