أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ ينافس ليفربول على بديل صلاح ونجم ألكمار يهدد بفسخ عقده من أجل برشلونة

ظهر أنتوني جوردون جناح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، كخيار محتمل لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن النادي البافاري أبدى استعداده لدفع ما يزيد عن 55 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبر هدفًا لليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح.

وأوضحت أن بايرن تواصل بالفعل مع معسكر جوردون للاستفسار منه عن رأيه في الفكرة، ولكن لا توجد محادثات حتى الآن مع نيوكاسل.