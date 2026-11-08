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أخبار الانتقالات | برشلونة يستهدف كولويل وليفربول يصارع ريال وبايرن على خليفة أليسون
برشلونة مهتم بضم كولويل
أوضح "كوت أوفسايد" أن برشلونة أبدى اهتمامًا بمدافع تشيلي ليفي كولويل ضمن بحثه عن حلول لتعزيز الخط الخلفي.
وينتهي عقد اللاعب في 2029، ويستعد تشيلسي للدخول في مفاوضات من أجل تمديد العقد بحسب التقرير.
ليفربول مهتم بفيربروجن
في ظل اقتراب عقد أليسون بيكر من الانتهاء في يونيو القادم، بدأ ليفربول رحلة البحث عن حارس جديد.
وبحسب "فوتبول إنسايدر"، أصبح ليفربول أحدث الأندية المهتمة بضم بارت فيربروجن، حارس برايتون، والذي يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وريال مدريد بحسب عدة مصادر.
إقالة أكويلاني تقترب
أصبح مدرب ساسوولو ألبرتو أكويلاني على وشك الإقالة بحسب "لاجازيتا" وعدة مصادر مطلعة في إيطاليا.
خسارة ساسوولو ضد روما بثلاثية نظيفة كانت الخامسة للفريق على التوالي، ما يقرب المدير الفني من الرحيل.
إقالة وشيكة لساري أيضًا
أصبح مصير ماوريسيو ساري أقرب للإقالة في أتالانتا بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة محليًا وقاريًا.
وبحسب "أتالانتا نيوز"، سيرحل مدرب نابولي وتشيلسي السابق عقب لقاء مونزا القادم، وسيأتي إيجور تودور، مدرب يوفنتوس وتوتنهام السابق، في محله.
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