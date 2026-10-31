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أخبار الانتقالات | برشلونة يحسم موقف فيرمين لوبيز وتشابي ألونسو يوضح حقيقة رحيل كول بالمر عن تشيلسي
برشلونة يرفض رحيل فيرمين لوبيز
قال "فابريزيو رومانو" إن برشلونة حسم موقفه وقرر أن نجمه الشاب فيرمين لوبيز ليس متاحًا في سوق الانتقالات رغم العروض العدة للإسباني.
وفي الأيام الماضية تم ربط اللاعب بعرض من باريس سان جيرمان وقبلها من تشيلسي، ومساء الجمعة ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد هو الآخر مهتم بضم لوبيز.
ألونسو ينفي رحيل بالمر
أكد مدرب تشيلسي في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد أن نجمه كول بالمر لم يكن على أعتاب الرحيل الصيف الفائت، وأنه كان ضمن خطط النادي منذ وصوله.
وتأتي تصريحات المدرب الإسباني للتعقيب على الشائعات الصيف الماضي بخصوص انتقال محتمل من بالمر إلى مانشستر يونايتد.
ميلان يجدد عقد بوليسيتش
أعلن ميلان مساء الجمعة عن توصله لاتفاق مع نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش من أجل تمديد عقده حتى يونيو 2031.
أتلتيكو يصارع برشلونة على ليساندرو
أفادت "آس" بوجود اهتمام من أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إذا لم يجدد عقده ورحل مجانًا عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
ولن يكون الفريق المدريدي الوحيد الذي يبدي اهتمامًا بضم مارتينيز، ولكن أيضًا مواطنه برشلونة بحسب التقارير الواردة من إسبانيا في الأيام الماضية.
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