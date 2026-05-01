AFP
أخبار الانتقالات | أنباء سعيد في برشلونة بخصوص فليك وإيفرتون ينقض على مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال
إنتر يعود من أجل كيرتس جونز
عاد إنتر لفتح مفاوضاته مع كيرتس جونز، لاعب ليفربول، عقب محاولته الفاشلة لضم اللاعب يناير الماضي، وذلك بحسب "فابريزيو رومانو".
وينتهي عقد جونز في يونيو 2027 مع ليفربول، ولكن التقارير في إنجلترا تشير إلى ترحيبه بالرحيل نحو فريق يعطيه فرصة اللعب أساسيًا.
فليك سيجدد مع برشلونة
وافق هانزي فليك على تمديد عقده مع برشلونة لعام إضافي، لينتهي في 2028 بدلًا من العقد الحالي للمدرب الألماني الذي ينتهي في 2027، وذلك بحسب "موندو".
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فليك وافق أيضًا على وجود بند لعام إضافي في عقده ولكن اختياري، وذلك بعد رفضه عرض برشلونة للتوقيع لعامين متواصلين.
سوسييداد يحاول إقناع هدف برشلونة بالبقاء
عرض ريال سوسييداد على حارسه أليكس ريميرو تمديد عقده المنتهي في 2027 لعامين إضافيين، ولكن الحارس المخضرم طلب مهلة لتحديد مصيره.
ويحاول برشلونة استغلال انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد ريميرو الصيف المقبل من خمسين مليون يورو إلى 12 مليونًا فقط، وذلك بحسب "موندو".
إيفرتون ينقض على نجوم سيتي وآرسنال وتشيلسي
يجهز إيفرتون لسوق انتقالات ضخمة الصيف القادم استعدادًا لعودته للمشاركة الأوروبية بأحد مسابقات القارة العجوز، وذلك باستهداف مجموعة من لاعبي كبار البريميرليج.
وأفادت "i sport" بأن إيفرتون يستهدف بن وايت من آرسنال، ليام ديلاب من تشيلسي، وتمديد إعارة جاك جريليش من مانشستر سيتي، بالإضافة لضم جون ستونز عقب انتهاء عقده مع سيتي في يونيو المقبل.