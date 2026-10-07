أخبار الانتقالات | مبابي لا يثق في مشروع ريال مدريد وتجديد أرتيتا وبرشلونة يقتحم سباق "جابرييل"

يبدو أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قد يدرس الرحيل عن ريال مدريد في وقت قريب، رغم أنه حلم بارتداء قميص الميرينجي لسنوات طويلة.

وقال الصحفي "خورخي بيكون" إن مبابي ليس سعيدًا بوضعه في ريال، ولديه بعض الشكوك حول مشروع النادي ومدى قوته، ولا يؤمن بأنه يمتلك العناصر اللازمة لحصد الألقاب الكبرى.